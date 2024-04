TRE-PR tem 3 votos a 1 contra cassação de Moro; julgamento segue amanhã

Os desembargadores Claudia Cristofani e Guilherme Denz, que votaram hoje, acompanharam o relator Lucano Falavinha, que votou contra a cassação na semana passada. Até o momento, apenas o desembargador José Rodrigo Sade votou a favor da cassação.

Os desembargadores favoráveis a Moro afirmam que não há provas para a cassação. Eles afirmam que o PL e PT, autores dos processos contra o ex-juiz, não conseguiram comprovar que ele se beneficiou nas eleições de 2022 devido ao gastos feitos durante a pré-campanha à Presidência, antes de decidir concorrer ao Senado.

Até o momento, apenas Sade concordou com os partidos. Assim como o Ministério Público Eleitoral, as legendas afirmam que a pré-campanha à Presidência deu uma vantagem indevida a Moro nas eleições ao Senado, porque aumentou a visibilidade dele.

O senador é conhecido em virtude da Lava Jato ou de outros feitos antes da pré-campanha. Alguém poderia dizer, em sã consciência, que foram os poucos meses de pré-campanha para Presidente que tornaram Sergio Moro conhecido?

Desembargadora Claudia Cristofani, do TRE-PR, em voto contra a cassação de Moro

Palavra final será do TSE

A decisão do TRE-PR ainda não será definitiva, porque cabe recurso no TSE. O resultado poderá ser contestado no Tribunal Superior Eleitoral, que tomará a decisão final. O ex-deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR), por exemplo, venceu por 6 votos a 0 no TRE, mas acabou cassado por unanimidade no TSE.