Tarcísio pede desculpas após PM agredir mulher e diz não tolerar desvio

Imagens mostram o momento em que o PM dá um tapa no rosto de uma mulher. O caso aconteceu na noite de sábado (6), na Estação da Luz, no centro da cidade de São Paulo.

A vítima tenta falar algo, mas o agente segue gritando: "você está entendendo ou não?". A jovem rebate e questiona se é necessário "bater nas pessoas". O policial diz outras palavras, que não são possíveis de entender. O agente deixa o local falando "vai para fora" após ser gravado por outros passageiros.

A mulher usava uma bermuda com as cores do movimento LGBTQIA+. Ao UOL, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) lamentou o ocorrido e disse que a conduta do agente "não condiz com as diretrizes das forças de segurança paulistas".

Sou o primeiro cara a defender a polícia no enfrentamento contra o bandido, no enfrentamento ao crime, mesmo que esse enfrentamento, por vezes, seja duro, com confronto que a gente não quer. Por outro lado, não vamos tolerar de jeito nenhum esse tipo de excesso, abuso.

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo