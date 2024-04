Kotscho: MBL achar que família Bolsonaro está moderada é a ópera do absurdo

O comentarista Ricardo Kotscho disse no UOL News desta terça (9) que a repercussão entre a extrema direita da participação ontem do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no programa Roda Viva, da TV Cultura, parece uma ópera do absurdo. Depois da entrevista, o Movimento Brasil Livre (MBL) foi às redes sociais confrontar a família Bolsonaro.

Eu estou na ópera do absurdo. O Flávio Bolsonaro estava muito manso ontem no Roda Viva. Não atacou Alexandre de Moraes (ministro do Supremo Tribunal Federal) e foi contra o impeachment dele por uma razão muito simples. Ele tem um monte de pepinos na Justiça e pode ir parar no Supremo. Estava salvando a própria pele. Ricardo Kotscho, comentarista do UOL News

Kotscho classificou como mentirosas as declarações do senador no programa e disse que sua atitude fez a família Bolsonaro parecer moderada aos olhos da extrema direita.