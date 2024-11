Vereadores aprovam aumento de 37% em salário; PSOL e Holiday votam contra

Os vereadores de São Paulo aprovaram nesta terça-feira (12) um aumento de 37% no próprio salário. A partir de 2025, eles deixam de receber R$ 18.991 e passam a ganhar R$ 26.080,98.

O que aconteceu

A votação do projeto de resolução foi simbólica — quando não há registro nominal de todos os vereadores. A bancada do PSOL e os vereadores Fernando Holiday (PL) e Jussara Basso (PSB) decidiram registrar voto contrário. Luna Zarattini (PT) registrou abstenção — o restante da bancada do PT votou a favor.

A proposta foi apresentada pelo presidente da Câmara, Milton Leite (União). A partir de 1º de janeiro do próximo ano, os vereadores receberão R$ 24.754, e depois de 1º de fevereiro, R$ 26.080.