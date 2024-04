Sogro do deputado Vicentinho Júnior é assassinado a facadas no Tocantins

Borda era sogro do deputado Vicentinho Júnior (PP-TO). O parlamentar é casado com o filha do ex-vereador Gillaynny Borba de Oliveira.

"Homem íntegro e sorriso contagiante". O deputado publicou uma nota de pesar nas redes sociais e disse que seu sogro era "um homem íntegro, uma pessoa querida por todos, que sempre irradiava alegria com seu sorriso contagiante". Borba era casado com Irene Borba, vereadora de São Miguel do Tocantins.

Velório será em São Miguel. O corpo de Borba será velado em sua residência, na cidade onde foi assassinado, e o enterro acontecerá no Sítio Novo do Tocantins.