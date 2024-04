Maierovitch: 'Não é mais Movimento Brasil Livre, é associação deliquencial'

"Ao final, ele e Gabriel Costenaro foram para a delegacia, onde o deputado Kim Kataguiri foi ao encontro de seu colega de MBL. Nesse momento, Glauber Braga começou a chamar Kataguiri de nazista e tentou agredi-lo, mas foi contido por outras pessoas no local. Após as atitudes vexatórias e violentas do deputado, Kim Kataguiri afirmou que irá pedir a cassação do psolista", informa o texto.

