'Calma, calabreso': Vereadores discutem antes de votação da Sabesp em SP

"Calma, calabreso", disse Guedes em resposta. O bordão foi popularizado pelo participante Davi, campeão da edição do Big Brother Brasil encerrado na terça (16), durante uma discussão no reality show.

Até o alvo do gracejo riu. Rubinho não conteve o riso diante do comentário inesperado do vereador da oposição.

A vereadora Silvia da Bancada Feminista (Psol) repudiou a fala de Rubinho quando subiu à tribuna. Rubinho rebateu e disse que os integrantes de movimento de moradia eram "terroristas" e tinham de ser presos.

Privatização na Câmara

Texto enviado pela prefeitura propõe mudanças na gestão da empresa. Uma delas amplia de 13% para 20% até 2029 o percentual da receita da Sabesp em São Paulo que deve ser destinado às melhorias do serviço na cidade. A ideia é acelerar os ajustes. Depois disso, o percentual voltaria aos 13%. Outra alteração proposta aumenta de 7,5% para 8% a fatia da receita arrecadada na cidade destinada a um fundo administrado pela prefeitura e mantido com dinheiro fornecido pela Sabesp.

Oposição acionou a Justiça para impedir votação, mas ainda não obteve retorno. As bancadas de PT e Psol ingressaram com uma ação popular para suspender a tramitação do texto na Câmara até a realização de todas as audiências públicas previstas. O argumento é que a proposta ainda não foi suficientemente discutida para ir à votação. Até o momento, o projeto foi objeto de duas das sete audiências previstas.