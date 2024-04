Comandante do Exército defende general Dutra no 8/1: 'Evitou sangue'

Antes, o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) disse que sentia vergonha da suposta postura passiva das Forças Armadas em relação ao ministro Alexandre de Moraes. O deputado Ricardo Salles (PL-SP) afirmou que tinha vergonha do general Dutra porque ele teria "enganado" os brasileiros.

A declaração do comandante do Exército vai ao encontro com o que foi dito pelo general Dutra na CPI da Câmara do Distrito Federal sobre o 8/1. Na época, ele afirmou que a decisão do presidente Lula (PT) de adiar o desmonte do acampamento em frente ao quartel-genral do Exército no dia evitou uma "noite de sangue".

Em fevereiro do ano passado, Dutra foi retirado da função de chefe militar do Planalto. Ele foi substituído por Ricardo Carmona, e realocado para a 5ª Subchefia do Exército.