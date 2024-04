Tales: PEC das Drogas se aproxima do AI-5 ao dar poder a guardas de esquina

A aprovação da PEC (proposta de emenda à Constituição) das Drogas é "quase um AI-5" ao dar poder ao guardinha da esquina para decidir quem ele prende ou não, criticou o colunista Tales Faria no UOL News da manhã desta quarta-feira (17).

O Senado aprovou, em primeiro e segundo turno, a PEC das Drogas que criminaliza a posse e o porte de drogas ilícitas em qualquer quantidade. Agora, o projeto será enviado para a Câmara dos Deputados.