Pacheco driblou governo ao aprovar PEC das Drogas

Segundos depois da aprovação em primeiro turno da PEC das Drogas no Senado na terça-feira (16), o líder do governo na Casa, Jaques Wagner (PT) desceu da Mesa. Ele tinha passado as horas anteriores em negociação direta com o presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O senador Humberto Costa (PT-PE) perguntou a Wagner se haveria votação em segundo turno, como a oposição queria. Wagner respondeu que não. Que por ontem era só o primeiro turno.

Parte dos senadores se desmobilizou. Três minutos depois, Pacheco pôs a PEC pra votar de novo e a aprovou em segundo turno repetindo a ampla maioria favorável (53 a 9 no primeiro turno e 52 a 9 no segundo).