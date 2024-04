Líder diz que Padilha deseja fazer pazes com Lira: 'Não depende só dele'

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT), diz que o ministro Alexandre Padilha quer se resolver com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP).

O que aconteceu

Padilha está disposto a fazer as pazes com Lira. "Mas não depende só dele. Depende do presidente da Câmara", afirmou Guimarães em entrevista ao jornal O Globo.

Líder defende que os dois entrem em acordo para encerrar a briga. A crise se instalou após Lira chamar Padilha, responsável pela articulação política do governo, de "incompetente".