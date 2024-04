Pastor Henrique: PEC das Drogas vai fortalecer comunidades terapêuticas

A aprovação da PEC das Drogas faz parte do lobby para fortalecer internações compulsórias em comunidades terapêuticas no Brasil, criticou o deputado federal Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) no UOL News da manhã desta quinta-feira (18).

Tem todo um lobby relacionado ao retorno de uma lógica manicomial crescendo no nosso país, reduzindo a rede de atenção psicossocial e fortalecer as chamadas comunidades terapêuticas. Aliás, quero lançar luz sobre isso: essa PEC tem a ver com comunidades terapêuticas.