STF define informações sobre cadastro de pedófilos

Proteção à vítima. A lei local também estabeleceu que estariam disponibilizadas as informações sobre "grau de parentesco e/ou relação entre agente e vítima", além de "idade do agente e da vítima". Os ministros vetaram as partes sobre a vítima, para não expor a criança ou o adolescente.

Informações restritas. A lei impõe ainda a publicização das "circunstâncias em que o crime foi praticado". Os ministros entenderam que deveria haver limites para isso, com o objetivo de não ser possível chegar ao nome do menor afetado.

Base de dados. Os ministros debateram como seria possível montar um cadastro de pedófilos com coleta de dados das vítimas que sirva para a elaboração de políticas públicas, mas sem informações que levem à identificação da criança. Eles destacaram que o cadastro é estadual, mas pode servir de base para um cadastro nacional de pedófilos.

Meio-termo de informações públicas. Relator do processo, Alexandre de Moraes sugeriu "um meio-termo", que inclua a coleta de dados para o cadastro para orientar políticas públicas, mas que não sejam divulgadas no site. Cristiano Zanin destacou que apenas as circunstâncias essenciais do crime devem ser divulgadas.

Abusador conhece a vítima. Segundo Moraes, cerca de 70% dos casos de abuso sexual de crianças são feitos por pessoas próximas à criança.