Com Lula, chefe do Exército fala em 'compromisso com ideais democráticos'

Na presença do presidente Lula (PT), o comandante do Exército, general Tomás Paiva, reafirmou hoje que a corporação tem um "eterno compromisso" na defesa "dos mais caros ideais democráticos".

O que aconteceu

Lula participou hoje da celebração do Dia do Exército, no quartel-general em Brasília. Paiva leu a Ordem do Dia, em que exaltou o papel da corporação, como de praxe, mas em um tom menos contundente do que no ano passado, pouco após os ataques golpistas de 8 de Janeiro.