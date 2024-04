Bolsonaro no Rio: Malafaia volta a ser porta-voz em ataques ao STF e Moraes

O líder religioso Silas Malafaia voltou a ser porta-voz em ataques ao STF (Supremo Tribunal Federal) e ao ministro Alexandre de Moraes, em ato de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), realizado em Copacabana, zona sul do Rio.

O que aconteceu

O pastor fez discurso inflamado contra a Suprema Corte. Malafaia, que é um dos organizadores do evento, questionou decisões tomadas por Moraes contra aliados do ex-presidente. Aos gritos, ele voltou a chamar o ministro do STF de "ditador da toga", com um "modus operandi".