'Criminalidade se dá no mundo virtual', diz Lewandowski ao defender mudança

Lewandowski também defendeu que o Congresso aprove a Lei das Fake News e a regulamentação ligada à inteligência artificial. Segundo ele, a aprovação dos textos será importante para o desenvolvimento do país nos próximos anos.

Minas e Energia

"Biocombustíveis são para o Brasil o que petróleo é para Arábia Saudita", afirma ministro de Minas e Energia. Segundo Alexandre Silveira, não há nenhuma contradição entre enxergar isso como a vocação do país e investir na exploração de petróleo no litoral amazônico — medida que é vista com desconfiança por ambientalistas. A plateia de empresários o aplaudiu pela fala.

Seminário reúne lideranças políticas e econômicas na Zona Sul de São Paulo. Batizado de "Brasil Hoje 2024", o evento foi organizado pela Esfera Brasil, entidade que se diz independente, apartidária e criada para fomentar o debate sobre o país. A programação de debates se estende até o fim da tarde de hoje.

"Diálogos sobre o Brasil". Esse foi o tema do debate entre Lewandowski, Silveira e o presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas. O encontro teve mediação do publicitário Nizan Guanaes.

Segunda mesa do dia reúne José Dirceu e Aldo Rebelo (PDT). Ambos foram ministros em gestões petistas, mas hoje estão em campos opostos. Dirceu segue no PT, e Rebelo se tornou secretário de relações internacionais do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.