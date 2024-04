Moraes mantém Roberto Jefferson preso e pede que hospital diga se dará alta

O ministro Alexandre de Moraes manteve nesta segunda-feira (23) a prisão preventiva do ex-deputado federal Roberto Jefferson.

O que aconteceu

Moraes deu 48 horas para hospital dizer se Jefferson vai receber alta. O ex-deputado está internado no Hospital Samaritano de Botafogo, no Rio, desde junho do ano passado após cair e bater a cabeça na cela onde estava, no presídio de Bangu 8.

Os advogados do ex-deputado ainda não se manifestaram. O UOL entrou em contato com a defesa. Em caso de manifestação, esse texto será atualizado.