Após repercussão, TJ-PE diz que não vai criar calçada da fama do Judiciário

Negativas acontecem após repercussão de entrevista do presidente da corte. Em programa exibido no último sábado, Paes Barreto disse que uma "calçada da fama do Poder Judiciário" estava sendo implantada na sede do tribunal em Recife.

"Vamos fazer agora, já está em implantação a Calçada da Fama do Poder Judiciário, que a gente só via em Hollywood, no Maracanã. Ao invés de ser os pés, vamos fazer as mãos, é o nosso instrumento de trabalho, de todos os presidentes que ainda estão vivos, hoje são 17", contou. "Vai ficar uma coisa muito bonita, uma atração para os turistas, para os juristas, para todos que visitam a nossa cidade".