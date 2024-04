Presidente do TJ-PE anuncia criação da Calçada da Fama do Judiciário

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Ricardo Paes Barreto, anunciou a criação da Calçada da Fama do Poder Judiciário, uma atração que, segundo ele, promete atrair turistas para a Corte, em Recife.

Segundo explicou no último sábado (20) em entrevista ao programa local do jornalista João Alberto, os ex-presidentes do tribunal vão moldar suas mãos e assinaturas para enfeitar a calçada em frente ao prédio. O desembargador disse que o projeto já foi iniciado, mas não informou quando ficará pronto.

"Vamos fazer agora, já está em implantação a Calçada da Fama do Poder Judiciário, que a gente só via em Hollywood, no Maracanã. Ao invés de ser os pés, vamos fazer as mãos, é o nosso instrumento de trabalho, de todos os presidentes que ainda estão vivos, hoje são 17. E, na medida que os presidentes forem saindo, eles vão fazer o molde da mão com a assinatura moldada, com a mão e o ano na frente do tribunal", revelou.