Vereador faz comentário racista ao falar de recursos da pandemia no RS

O Movimento Quilombola e o Movimento Negro de Canguçu repudiaram a fala do parlamentar em nota publicada nas redes sociais e exigiram que sejam tomadas as "devidas providências" contra ele. "É inadmissível que uma autoridade ocupante de uma cadeira no Poder legislativo (que possua caráter representativo), quebre o decoro parlamentar e ofenda a comunidade negra. O racismo opera de forma estrutural e institucional e temos o dever de combatê-lo".

Somos um povo ainda em situação de vulnerabilidade, lutando diariamente pela igualdade de direitos, resgate da cultura, acesso as políticas públicas e melhor qualidade de vida. Pedimos que o mesmo respeite a nossa luta e tudo o que nossos ancestrais viveram. Esse país tem uma dívida histórica com o povo negro, com os quilombolas por tantos anos de exploração e discriminação. Por isso, repudiamos essas declarações e manifestamos nossa indignação com mais esse ato de racismo e discriminação.

Movimento Quilombola e o Movimento Negro de Canguçu

O UOL procurou o vereador para comentar as declarações via e-mail e telefone, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Vereador já havia feito comentário racista

Em junho de 2023, o vereador foi filmado em sessão da Câmara se referindo a uma servidora como "neguinha" e "puta".

Em sessão na Câmara de Vereadores, ele disse a um colega: "Aquela neguinha é puta". A fala de Francisco Romeu da Silva Vilela, o Xico Vilela, ocorreu após a sessão ser suspensa a pedido de outro vereador.