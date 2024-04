'Se não fiz o bastante, vou me esforçar', diz Randolfe sobre articulação

Quando fui designado para essa missão [líder do governo no Congresso], sabia que era missão de goleiro. Goleiro é aquele jogador, aquela peça, que nunca é elogiado. Toda vez que o goleiro defende uma bola, há reclamação de parte do time. Quando leva gol, a torcida reclama. Randolfe Rodrigues, senador (sem partido-AP)

O senador justificou o adiamento da sessão para análise de vetos presidenciais afirmando que os temas não estavam amadurecidos. O adiamento contrariou Lira, favorável à realização da sessão.

Havia uma diretriz pautada pela coordenação política no dia de ontem. A diretriz era: os temas não estavam amadurecidos para que tivesse sessão do Congresso. Eu busquei cumprir com essa missão: convencer, sobretudo o presidente do Congresso, de que não tinhamos ambiente pra sessão do Congresso.

É natural que aqueles líderes, incluive o presidente da Casa, que não estavam satisfeitos com este encaminhamento, quando este encaminhamento se tornou realidde, manifestem o seu descontentamento. É natural do jogo político.

Era opinião do governo adiar, não pelo problema de ser derrotado ou vencer, porque faz parte do jogo e da democracia. O governo estava preparado para isso. A proposta de adiamento da sessão do Congresso é por algumas circunstâncias. O conjunto de temas que estavam sendo reivindicados pelo Congresso não estavam amadurecidos. Foi essa opinião da coordenação política do governo.