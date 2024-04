Sem apoio no STF e no Congresso, PEC com bônus a juízes deve ser enterrada

Apesar de todo o alvoroço causado nos últimos dias com a aprovação na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que garante um bônus nos contracheques da magistratura não deve ter força para seguir adiante. A tendência, segundo avaliação no meio político e jurídico, é que a ideia não seja aprovada em instância final no Congresso Nacional.

A chamada PEC do Quinquênio foi apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que declarou a intenção de levá-la logo para votação no plenário da Casa. Se for aprovada, será encaminhada para a Câmara dos Deputados, onde o caminho para aprovação deve ser mais tortuoso.

O cenário de apoio restrito à PEC se repete na cúpula do Judiciário. O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, não fez declaração pública até o momento — um indicativo de que o pleito não está na lista de prioridades do ministro. Outros integrantes da Corte também se abstiveram de comentar o assunto.