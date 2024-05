Tales: TSE sentiu pressão e foi encurralado por bolsonaristas no caso Seif

O que aconteceu

O relator entendeu que as informações obtidas até agora não são suficientes. Floriano de Azevedo Marques defendeu que sejam solicitadas informações à empresa Havan e aos aeroportos dos municípios do interior de Santa Catarina citados no processo.

A ação acusa Seif de abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Ele teria se beneficiado da estrutura da rede de lojas Havan durante a campanha. A ação, movida pela chapa Bora Trabalhar (PSD, Patriota e União Brasil), pedia a cassação do mandato do parlamentar, um dos expoentes do bolsonarismo em Santa Catarina, e de seus dois suplentes.

A proposta foi submetida ao plenário, e apenas o ministro Raul Araújo votou contra. Com isso, o TSE deu 48h para que a Havan informe os prefixos de todas as aeronaves da empresa de janeiro de 2022 a março de 2023. Estão incluídos na decisão todos os aviões com qualquer tipo de relação jurídica com a empresa (alugada, financiada etc) e que estivessem à disposição da empresa ou de seu dono, Luciano Hang, no período.

Em seguida, os aeroportos deverão informar os voos feitos por esses aviões e os passageiros transportados durante o período eleitoral. O TSE deu um prazo de 72h para o fornecimento desses dados.

O Ministério Público Eleitoral defendeu a cassação do parlamentar. Em manifestação no plenário do TSE, em 4 de abril, o MP Eleitoral entendeu que Seif usou de forma irregular o helicóptero da Havan para participar de diversos compromissos de campanha, na companhia de Hang.