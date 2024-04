Reinaldo: Há motivos para cassar Seif; seria mais um "mártir" bolsonarista

Reinaldo disse que, se Jorge Seif for cassado, a extrema direita poderá reverter derrota em vitória e coesão.

Se for cassado é uma derrota, mas precisa relativizar. Se tiver outra eleição, no caso do Seif, a chance de ganhar um bolsonarista em Santa Catarina de novo, dado o contexto, é gigantesca. Não diria que os bolsonaristas perdem poder de fogo. O bolsonarismo e a extrema direita estão numa dinâmica em que derrotas acabam sendo vitórias, porque servem à martirização. Por isso, é preciso muito cuidado ao dar respostas a essa gente. A tese principal que os une é: existe uma grande conspiração que junta PT, imprensa e Supremo contra os conservadores. Nós estamos sendo perseguidos e temos que reagir. É o que faz o Trump nos Estados Unidos e os conservadores no mundo todo. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Eventuais derrotas conseguem reciclar e transformar em motivo novo pra manter a coesão do grupo. Não é fácil enfrentar isso, porque tem o aspecto de natureza religiosa. Os fanáticos são assim: quanto mais se prova que o mundo não é como eles pensam, mais eles pensam que é assim, porque acham que está sendo feito para testar a fé deles. É um grupo muito importante no Brasil, inclusive eleitoralmente. O que Bolsonaro fez não interferiu em nada [no apoio de seu eleitorado], como não interferiu em nada com o Trump. Romper esse círculo é muito complicado. Eles se vêm como mártires de uma causa. E alguns deles até acreditam nisso. Tem um bando de pilantra que não acredita, está nessa por oportunismo político, mas outros sim. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

