Erro na ação que matou Marighella matou veterano alemão, diz MPF

Difundida pelos agentes, a versão de que teria havido um tiroteio não é verdadeira. Todos os tiros partiram dos agentes da repressão.

Marighella foi morto em encontro com freis dominicanos. Segundo a denúncia, os frades apoiavam ações do guerrilheiro — o que foi descoberto pela repressão. Por conta disso, religiosos que iriam se encontrar com o militante foram sequestrados no Rio e forçados a ir a um encontro que estava marcado com Marighella em São Paulo.

Guerrilheiro foi baleado no banco de trás do fusca onde estavam os freis. Ao todo, Marighella recebeu quatro tiros. Posteriormente, agentes da repressão afirmaram que o militante foi assassinado por tentar reagir. Mas a denúncia do Ministério Público Federal informa que ele sequer estava armado.

Os agentes, se quisessem, poderiam ter facilmente prendido Marighella com vida. O local estava totalmente controlado pelos agentes da ditadura, conforme visto, Marighella estava desarmado (...) Marighella estava sob domínio dos agentes da repressão e sem condições de reagir

Trecho da denúncia do Ministério Público Federal

O que diz a denúncia

Operação para matar Marighella mobilizou 29 agentes da repressão. Distribuídos em sete carros previamente estacionados, cada um deles tinha funções específicas na ação e usava walkie-talkies para se comunicar. A operação foi chefiada pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury.