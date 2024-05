Bolsonaro tem 'quadro infeccioso controlado', diz novo boletim médico

A última internação do ex-presidente que ultrapassou os dez dias de duração foi em janeiro de 2019. À época, quatro meses após a facada de 2018, Bolsonaro ficou 18 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para a remoção de uma bolsa de colostomia e a reconstrução do trânsito intestinal. Logo após o atentado, o então candidato ficou 23 dias no hospital.

Agenda política e internação em Manaus

Ex-presidente teve infecção na perna e ficou internado em Manaus (AM). Ele chegou à cidade no dia 3 para participar de um evento de campanha para a pré-candidatura do deputado federal Alberto Neto à prefeitura. Bolsonaro já embarcou para o compromisso sentindo desconforto, mas só procurou atendimento só no dia seguinte — ele chegou a ter alta no dia 4, mas precisou retornar à unidade hospitalar no domingo (5).

Bolsonaro chegou a São Paulo na noite da segunda-feira da semana passada (6). A transferência para a capital paulista foi feita após exames diagnosticarem uma nova obstrução intestinal no ex-presidente durante a madrugada, segundo Fabio Wajngarten.

Bolsonaro não vai mais participar de agendas com pré-candidatos neste mês. Os cancelamentos foram confirmados por Wajngarten. Os compromissos começariam na semana passada, quando ele desembarcaria em Belém para eventos com o delegado Éder Mauro (PL-PA), deputado federal e pré-candidato a prefeito.