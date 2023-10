O que diz o deputado

Da Cunha disse à coluna que não agrediu a mulher. Afirmou que ela é lutadora de muay thai e que ele é quem está machucado e teve ferimentos no supercílio e ficou com o olho roxo.

Segundo o parlamentar, a mulher não sofreu nenhuma lesão. O deputado alegou que foi ele quem chamou a Polícia Militar e que a mulher não quis nem sequer fazer ocorrência. Porém, depois, ela procurou a delegacia.

Da Cunha acrescentou que os filhos viram ele ser agredido e até ficaram com manchas de sangue. O parlamentar declarou também que o casamento não estava bem e que um novo boletim de ocorrência foi registrado, no qual ele aparece como vítima.

O B.O. foi registrado ontem na 2ª DDM (Delegacia da Defesa da Mulher), na zona sul de São Paulo. A reportagem teve acesso ao documento. O parlamentar declarou que no feriado do dia 12 foi a Santos com Betina e os filhos dele de outro relacionamento. No dia 14, quando fez aniversário, passou o dia no clube em clima de comemoração.

Quando retornaram para o apartamento, segundo da Cunha, Betina entrou enfurecida na suíte do casal porque ele queria comemorar o aniversário com os filhos. No B.O. consta que a mulher o provocou e o empurrou . Da Cunha acrescentou que segurou o pescoço dela sem apertar, para se defender, e que ela simulou um desmaio. Depois se levantou e o golpeou com o secador de cabelos, ferindo-o no supercílio esquerdo.