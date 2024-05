Alagada, Câmara de Porto Alegre retoma trabalhos hoje em outro prédio

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou a isenção, por seis meses, do pagamento pelo uso de água e esgoto. A medida vale para as pessoas que tiveram as casas alagadas e estão cadastradas na tarifa social.O governo federal sugeriu suspender o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União por três anos. Os juros também deixariam de ser aplicados sobre a dívida nesse período. A expectativa é que a medida libere R$ 11 bilhões no orçamento estadual, que poderão ser investidos na reconstrução. As mudanças serão encaminhadas por meio de projeto de lei complementar ao Congresso.

Chuvas começaram em 27 de abril. Com raros momentos de estiagem, o fenômeno climático fez o Guaíba subir quase quatro metros em cinco dias, já causou mais de 140 mortes e deixou cerca de 540 mil pessoas desabrigadas no estado. Ao todo, o governo do estado estima que 2 milhões de pessoas tenham sido impactadas.