Sob pressão, governo federal prepara programa para emergências climáticas

O programa de enfrentamento a eventos extremos ainda não tem um nome oficial. Ele vai fazer parte do Plano de Adaptação do Clima, lançado em 2016, mas que não chegou a ser implementado. O plano previa uma atualização a cada quatro anos — mas o segundo ciclo teve início em 2023.

Fontes ouvidas pelo UOL afirmam que a equipe deve trabalhar com prognósticos climáticos "mais robustos, com menos incertezas". Interlocutores do Ministério do Meio Ambiente afirmam que essa semana e a próxima serão decisivas no governo no que diz respeito à nova proposta.

Atualmente análises são realizadas "olhando para o retrovisor", diz pesquisador. O especialista em Mudanças Climáticas Pedro Ivo Camarinha, do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais)-MCTI, explica que havia dificuldade em considerar mudanças climáticas futuras nas discussões com gestores públicos.

Camarinha afirma que no passado havia poucos modelos climáticos disponíveis e confiáveis para fazer projeções para as próximas décadas. Em 2016, segundo ele, havia dois modelos. "Quando temos poucos modelos, não conseguimos avaliar tão bem as incertezas dessas projeções. Por isso, esses resultados não eram suficientes para os tomadores de decisão confiarem nos resultados."

Mais modelos de projeções foram desenvolvidos e passaram a ser utilizados, segundo Camarinha. "Já chegamos a utilizar seis bons modelos e, quando cinco indicam o mesmo sinal, eles mostram uma boa confiabilidade. No Rio Grande do Sul, sempre houve uma convergência desses modelos indicando aumentos dos eventos extremos de chuvas, assim como em Santa Catarina, em boa parte do litoral do país, regiões Nordeste e Amazônica."

A questão climática era um dos carros-chefes na campanha eleitoral de Lula em 2022. O tema não foi prioridade em gestões anteriores. Relatório elaborado em 2015, durante a gestão Dilma Rousseff (PT), já alertava para cheias no Sul, mas acabou arquivado e não foi usado por nenhum dos governos seguintes.