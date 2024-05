Moraes manda prender fugitivos do 8/1 após reportagem do UOL

Entre as novas ordens de prisão, estão a da empresária Fátima Aparecida Pleti, 61, de Bauru (SP), e a do corretor de seguros Gilberto Ackermann, 50, de Balneário Camboriú (SC).



Os dois estão na Argentina, conforme o UOL revelou. Ambos foram condenados por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do estado democrático de direito. Eles negam os crimes.

A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu que Gilberto Ackermann e outros sete foragidos fossem incluídos na lista de difusão vermelha da Interpol (polícia internacional) no dia seguinte à publicação da reportagem.

A manifestação é pela decretação da prisão preventiva de Gilberto Ackermann, com a inserção do mandado de prisão na difusão vermelha da Interpol.

Paulo Gonet Branco, procurador-geral da República

Moraes expediu ontem (16) o mandado para prender Ackermann. O militante bolsonarista nega ter destruído objetos na Praça dos Três Poderes.

O término do julgamento [...] e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações [...] autorizam a substituição das medidas cautelares [...] pela prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória desse Supremo Tribunal Federal.

Alexandre de Moraes, ministro do STF