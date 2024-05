PGR manda incluir golpistas do 8/1 na lista vermelha da Interpol por fuga

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a inserção dos mandados de prisão na difusão vermelha Interpol de golpistas do 8 de janeiro do ano passado que teriam fugido do Brasil.

Serão incluídos na lista seis pessoas que teriam quebrados as tornozeleiras eletrônicas e fugido. Outras duas pessoas são suspeitas apenas de terem fugido. Os nomes dos procurados não foram divulgados.

Segundo o UOL revelou na terça-feira (14), o grupo fugiu para o exterior neste ano pelas fronteiras de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul rumo à Argentina e ao Uruguai. Entre eles, alguns já foram condenados pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por participação nos atos antidemocráticos.