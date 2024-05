Hospital de prisão não tem condição de atender Jefferson, diz governo do RJ

O hospital penitenciário de Bangu 8, no Rio de Janeiro, não tem condições de dar o atendimento que o ex-deputado Roberto Jefferson (sem partido) precisa, disse a Seap (Secretaria de Administração Penitenciária) ao STF.

O que aconteceu

Secretaria defende que Jefferson permaneça no hospital em que está internado desde julho de 2023 no Rio. "Baseado nos relatórios e no exame físico, a junta médica concluiu que, apesar da condição do paciente/custodiado ter sua atual estabilidade clínica, a manutenção dos cuidados medicamentosos são importantes para evitar piora clínica", afirmou o órgão.

Parecer foi enviado a pedido do ministro do STF Alexandre de Moraes. Ao solicitar a declaração da secretaria, o ministro atendeu a um pedido da defesa do ex-deputado sobre as condições do hospital de Bangu 8. No final do mês passado, o Hospital Samaritano Botafogo, onde Jefferson está internado, disse que ela já podia receber alta.