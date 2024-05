Veto a teles divide grupo que comanda R$ 3 bi de política de Lula

Desse montante, R$ 3,1 bilhões são controlados pelo Gape (Grupo de Acompanhamento do Custeio a Projetos de Conectividade de Escolas), criado na esteira do Leilão do 5G. Esse dinheiro é fundamental para o programa de Lula, pois já se encontra em caixa e seu uso independe de previsão orçamentária.

As operadoras Algar, Claro, TIM e Telefônica estão incluídas no Gape desde a sua constituição, em 2021, por determinação do edital do 5G. Juntas, elas detêm 98,4% do mercado de telefonia móvel do país. Representantes da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e dos ministérios das Comunicações e da Educação também fazem parte do grupo.

Além de integrarem o grupo, as teles fundaram a Eace (Entidade Administradora da Conectividade de Escolas) —também criada após o leilão, ela é responsável por executar as obras autorizadas pelo Gape.

Em março, o presidente do Gape, o conselheiro da Anatel Vicente Aquino, propôs alterar o regime a fim de incluir um "mecanismo para mitigar eventual conflito de interesse que possa ocorrer".

Ele afirmou que as empresas "não deveriam participar das deliberações do Gape que se destinam a fiscalizar a Eace" nem atuar em casos destinados a "disciplinar como essa entidade deve proceder em determinadas situações".

Aquino não detalhou quais seriam as possíveis situações de conflito de interesse.