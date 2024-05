Alvo da PF, ministro quer aliado em entidade com R$ 6,3 bilhões em caixa

Ambas estão com dinheiro em caixa para uso em obras e serviços públicos. A atuação independe do orçamento federal enxuto e sob disputa do Executivo e do Legislativo;

Ambas são vistas como "vitrines" para apresentar "entregas" à população. A EAF já trocou mais de 2 milhões de antenas parabólicas para a população de baixa renda e inaugurou no início do mês a primeira infovia, de 624 km entre Belém (PA) e Macapá (AP).

Juscelino Filho participou da cerimônia de lançamento da "estrada digital", na capital do Amapá, ao lado dos senadores Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) e Davi Alcolumbre (União-AP) --padrinho do ministro na pasta.



Naquele dia, o chefe do ministério classificou a "Infovia 03" como uma "obra grandiosa". Durante os discursos, houve espaço para trocas de elogios mútuos. Juscelino se dirigiu a Alcolumbre como "nosso grande líder, meu amigo, meu irmão". O senador, por sua vez, disse ter uma relação "de duas décadas de amizade e de carinho" com o ministro.

"Tenho muito orgulho do trabalho que você está fazendo à frente do Ministério das Comunicações do Brasil", afirmou Alcolumbre.

No ano passado, o senador emplacou parentes de aliados políticos do Amapá na Telebras, estatal vinculada ao Ministério das Comunicações. Entraram na empresa a irmã de uma prefeita e a filha de um deputado estadual. Os cargos têm salários de R$ 17 mil.

Infovia foi bancada com recursos privados

O edital do 5G estabeleceu uma série de compromissos para as empresas vencedoras de lotes do leilão. Para tocar parte dessas contrapartidas, foram criadas a EAF e a Eace --supervisionadas por grupos vinculados à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e a ministérios.



Juntas, elas controlam R$ 9,4 bilhões em recursos aportados pelas operadoras.