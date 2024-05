Reinaldo: Responder manifestação com violência é aposentar a democracia

É o que essa gente quer, que o adversário tome porrada. E, nessa hora, nenhum deles vai falar de liberdade de expressão. Eles gostam de falar de liberdade de expressão quando é pra defender golpe de Estado. E, aí, eu tenho que lembrar ao governador [de SP] Tarcísio [de Freitas] que ele sobe no palanque do [Jair] Bolsonaro pra defender anistia para os caras que depredaram o Congresso, que depredaram o Supremo, que depredaram o Palácio da Presidência. Então, qual é a lógica de se alinhar com quem defende anistia para criminosos presos em flagrante, que fizeram o que fizeram no 8 de janeiro, e depois tratar manifestantes que entram na assembleia desse modo? Por mais que os estudantes tenham exagerado na sua manifestação — eu não estava lá, eu não vi, mas dou de barato que nessas coisas algum exagero sempre há. Só que aí, quem é a autoridade ali? Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

A polícia representa naquele momento a autoridade do governador. Precisa esse espetáculo de truculência, de violência? Isso responde a quem? Isso atende a que espírito? Isso atende a que visão de mundo? 'Reinaldo, você acha que tem de ter escola cívico-militar?' Claro que eu acho que não, escola não é quartel, a não ser nos casos em que a escola é pra quem quer fazer carreira militar, o que não é o caso das escolas cívico-militares. É só uma ideia de disciplina que se implanta em algumas escolas apenas, não se implanta no conjunto, e aí você quer usar duas ou três que ficam submetidas à disciplina militar como elemento de comparação com as outras escolas. Por que não vai colocar escola cívico-militar em algumas escolas que ficam em área sob influência do crime organizado? Eu quero ver se alguém tem coragem de fazer. Não vai fazer, né? E, lá, a população continuará submetida à influência do crime organizado. Então, eu sou contra a tese, mas a questão não é essa. A questão é que a democracia não comporta a violência, de lado nenhum. A democracia e a violência não combinam. A divergência, sim, a violência, não. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo comparou com a invasão da Esplanada dos Três Poderes.

Eu pergunto ao governador Tarcísio e a todos. Se, numa manifestação como essa, a polícia age desse modo, o que o Tarcísio acha que deveria ter acontecido na invasão do Congresso, do Supremo e da Presidência? Algumas dezenas de corpos? Estou pegando aqui a questão da proporcionalidade. Se isso é uma ação justificável, naquele caso o quê seria justificável? Passar fogo? O Brasil estaria melhor hoje? Claro que deixar quebrar tudo como se deixou, não. Mas, ali [em Brasília], iam pra quebrar tudo, aqui havia uma votação, era uma reivindicação. Havendo gente que exagera, que a polícia esteja preparada para pegar essas figuras, isolar essas figuras, pra responsabilizá-las. E ainda que na hora do vamos ver se justifique uma coisa ou outra, aquele corredor [polonês] que fizeram — e tem as imagens — descendo o porrete em estudantes, em pessoas que estavam correndo e fugindo, é absolutamente inaceitável. Infelizmente, o incentivo a esse tipo de comportamento, depois, o que acontece na rua, você vê policial constrangendo pessoas indefesas. Não dá. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Ele criticou as postagens do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), para quem as escolas cívico-militares são uma resposta aos estudantes que protestavam.