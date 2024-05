Freixo ironiza vitória de Castro no TRE: "Responde por corrupção no STJ"

Marcelo Freixo (PT) respondeu na rede social X a Cláudio Castro (PL) após o governador do Rio celebrar a vitória no TRE-RJ que o livrou da cassação pelo escândalo dos cargos secretos da Fundação Ceperj e da Uerj. Caso foi revelado pelo UOL.

O que aconteceu

Freixo afirmou que Castro responde por denúncias de corrupção no STJ. "Não é só com a Justiça Eleitoral que você tem que se preocupar, com a criminal também, afinal você responde denúncia por corrupção no STJ. O final dessa história é trágico e o povo do RJ infelizmente já conhece", escreveu o presidente da Embratur.

O petista também acusou o governador de contratar funcionários-fantasmas. "Eu já ganhei e já perdi eleições, Cláudio Castro. Todas elas disputadas por mim de forma limpa e democrática, sem contratar quase 30 mil funcionários-fantasmas para fazer campanha e sem desviar dinheiro público", disse.