Polícia do RJ contradiz PF sobre investigação do assassinato de Marielle

A Polícia Civil do Rio de Janeiro negou informação da Polícia Federal de que um agente da corporação fluminense tenha buscado pelo nome do pai de Marielle Franco em um sistema interno.

O que aconteceu

A Polícia Civil do RJ disse que o inspetor Renato Machado Ferreira não fez buscas pelo pai de Marielle, mas por um homônimo associado a um caso que ele investigava na época.

No entanto, segundo a PF, Ferreira confirmou, em depoimento em 2018, que procurou pelo nome do pai da ex-vereadora. À Delegacia de Homicídios da Capital, ele disse que não se lembrava por qual motivo havia feito as buscas.