Tarcísio sanciona lei para criar escolas cívico-militares em SP

Projeto paulista vai focar em escolas com notas baixas e localizadas em regiões vulneráveis. O índice utilizado para definir quais escolas vão entrar no programa será o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), conforme antecipou o UOL. O governo diz que o objetivo é melhorar a "qualidade do ensino", além do "enfrentamento à violência e a promoção da cultura de paz".

Ao menos um PM da reserva vai atuar em cada escola pelo programa. O texto prevê um processo seletivo para contratar os policiais, que vai ser realizado pela Secretaria da Segurança Pública. O salário dos oficiais vai ser pago pela Educação, e pode ser maior do que o dos professores.

O que disseram

Dizem que vamos tirar a criatividade dos alunos. Onde? Que conversa, que mentira. [...] Minha turma formou médicos, advogados, fez três ministros de Estado.

Tarcísio de Freitas, governador

A gente tem que lembrar que dentro dessa lei o prefeito tem a prerrogativa de instituir a escola cívico-militar municipal. Então ele pode também desenvolver esse projeto dentro do município.

Vinícius Neiva, secretário executivo da Secretaria Estadual da Educação