Após manobra de Lira, governo quer saber padrinhos de R$ 5,4 bi em emendas

Essa lista manteve as indicações sem transparência, atribuindo a totalidade dos pedidos aos 17 líderes ao mesmo tempo, e não a deputados específicos, como mandou o STF.

No Senado acontece um movimento similar ao da Câmara. Os líderes estão organizando as indicações das comissões para reforçar os pedidos juntos aos ministérios. A ideia é que as lideranças assinem os pedidos para, em tese, seguir o que diz a lei aprovada pelo Congresso.

Interpretações divergentes

O ministro Flávio Dino, do STF, permitiu a execução dessas emendas, em decisão no início de dezembro, sob a condição de que se desse transparência aos deputados e senadores que fizeram a indicação individualmente.

No Congresso, a interpretação sobre o "padrinho" é diferente da do Executivo. A lei aprovada pelo Legislativo e sancionada por Lula para chegar a um acordo sobre as emendas diz que "considera-se como solicitante qualquer parlamentar que assim se identifique, inclusive os líderes partidários".

Na decisão de Dino, a liberação era condicionada à "identificação nominal" dos parlamentares solicitantes, que deveria constar dos portais de transparência.