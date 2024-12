Marinheiro pode ser expulso pelo 8/1: quando militar pode perder o cargo?

Condenação criminal: o Artigo 117 do Estatuto dos Militares estabelece que oficiais condenados a mais de dois anos de prisão devem ser submetidos a julgamento para a perda do posto e patente. Crimes como homicídio, tráfico de drogas e estupro de vulnerável são alguns dos motivos que já levaram à expulsão de militares.

Artigo 117 do Estatuto dos Militares estabelece que oficiais condenados a mais de dois anos de prisão devem ser submetidos a julgamento para a perda do posto e patente. Crimes como homicídio, tráfico de drogas e estupro de vulnerável são alguns dos motivos que já levaram à expulsão de militares. Conduta incompatível: o Artigo 142 prevê a exclusão a bem da disciplina, aplicada a militares cuja conduta é considerada incompatível com o serviço militar ou com o decoro da classe. A participação em atos golpistas, como os de janeiro de 2023, se enquadra nessa situação.

Mesmo após a expulsão, os dependentes de militares não ficam desamparados. A Lei nº 3.765/1960 equipara o militar expulso ao falecido, garantindo pensão vitalícia à família. Essa situação é chamada de "morte ficta" e, na prática, permite que familiares continuem recebendo o benefício, independentemente do crime cometido.

A pensão é paga proporcionalmente ao tempo de serviço, conforme alteração feita na reforma da Previdência Militar de 2019. As pensões variam entre R$ 1.500 e R$ 33 mil, dependendo do posto ocupado e do tempo de serviço do militar.

Críticas e propostas de mudança

Especialistas criticam a continuidade do pagamento das pensões, argumentando que a medida "premia o crime" e cria uma disparidade em relação ao sistema civil. Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, observa que o modelo desresponsabiliza militares expulsos, garantindo uma pensão vitalícia para suas famílias.

Recentemente, o Ministério da Fazenda propôs a extinção da 'morte ficta', substituindo-a por auxílio-reclusão, modelo aplicado à população em geral. A medida, que ainda depende da aprovação do Congresso, visa economizar R$ 1 bilhão ao ano e alinhar as regras previdenciárias dos militares às demais categorias.