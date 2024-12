Casa de Lula em SP vira gabinete para encontros estratégicos com ministros

As reuniões antecedem também encontro ministerial previsto para ocorrer na sexta-feira (20). Lula deve retornar ao hospital Sírio-Libanês para realizar uma tomografia. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, ainda não há previsão de horário para o exame. Se for liberado pelos médicos, Lula deve participar do Natal dos Catadores —evento que ele participa tradicionalmente todos os anos. Depois, ele deve seguir para Brasília.

Havia a expectativa de Lula montar um gabinete do Sírio após deixar a UTI. O presidente, entretanto, recebeu alta dois dias após deixar a unidade intensiva. O petista não pediu licença do cargo durante a internação e sancionou leis digitalmente —seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), apenas assumiu agendas em Brasília, como a condução do Conselhão, o Conselho do Desenvolvimento Econômico Social Sustentável.

O presidente tratou com os ministros as pautas prioritárias de cada área. Com Haddad, Lula falou das mudanças feitas pelo Congresso na reforma tributária. Já Múcio tratou da prisão do general da reserva Braga Netto (PL), que classificou como "constrangimento" para as Forças Armadas. Após o encontro com Lula, Padilha falou aos jornalistas da reunião que o presidente pretende fazer na sexta.

Todos os ministros falaram do "ótimo estado de saúde" do presidente. "Está bem corado, está bem tranquilo", afirmou Haddad.

Secretário de Comunicação Institucional da Secom participou de reuniões na segunda com presidente. Laércio Portela tem representado a pasta em meio a possível saída de Paulo Pimenta do ministério. Portela é homem de confiança de Lula e tem a simpatia da primeira-dama Janja.