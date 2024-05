Tarcísio diz que vai seguir diretrizes de ministério sobre câmeras de PM

O acionamento de câmeras para gravação, de acordo com ele, será via software. "Se você acionou determinada viatura para uma ocorrência, todas as viaturas que entram no raio de atuação daquela ocorrência têm acionamento de câmera automático por geoprocessamento […] O comando do registro é que passa a ser diferente", disse Tarcísio.

Uma das recomendações do Ministério da Justiça é que as câmeras fiquem sempre ligadas, exceto em momentos de privacidade — como quando os policias forem ao banheiro, por exemplo. De acordo com a pasta, a portaria busca "uniformizar a utilização dessa tecnologia no Brasil, aumentando a transparência e a proteção dos profissionais de segurança e cidadãos".

O ministro Ricardo Lewandowski disse que os estados que quiserem verbas federais para as câmeras terão de seguir as diretrizes. Ele assinou a portaria com as regras nesta terça (28). Os programas estaduais devem ser financiados com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública ou do Fundo Nacional Penitenciário.

O contrato do governo de São Paulo com a atual empresa responsável por 3.125 câmeras vence no próximo dia 1º. O segundo contrato, que diz respeito à operação de cerca de 7.000 aparelhos, tem vencimento em 18 de julho. Especialistas ouvidos pelo UOL afirmam que pode haver um "apagão" nos registros se não houver ao menos um aditivo nos próximos dias.

Não tem nenhuma colisão entre a diretriz do Ministério da Justiça e o nosso edital.

Tarcísio de Freitas