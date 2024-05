Diretriz do governo deve recomendar gravação ininterrupta de câmeras em PMs

Ministério deve recomendar que gravações sejam ininterruptas, segundo fontes ouvidas pelo UOL. De acordo com a pasta, a portaria tem como objetivo "uniformizar a utilização dessa tecnologia no Brasil, aumentando a transparência e a proteção dos profissionais de segurança e cidadãos."

Assinatura da portaria vem após meses de espera. A abertura para consulta pública ocorreu em dezembro de 2023 e se encerrou em 26 de janeiro desse ano. Já o edital de São Paulo foi divulgado há menos de uma semana.

Câmeras corporais reduzem o uso de força e as reclamações sobre a conduta do policial entre 25% e 61%, segundo o ministério. A pasta informou ainda que há redução na subnotificação de casos de violência doméstica. Na presença de câmeras, policiais passam a reportar mais esse tipo de crime. Os registros cresceram 69% em Santa Catarina, em 2018, e 101% em São Paulo, entre janeiro de 2019 e julho de 2022.

Projeto de implementação de câmeras corporais e em veículos na Polícia Rodoviária Federal. No início deste mês, o projeto de implementação chegou à fase final em cinco cidades: São José (SC), Uberlândia (MG), Cascavel (PR), Sorriso (MT) e Araguaína (TO). A Força Nacional também fez testes com câmeras corporais com 150 agentes neste ano.

Câmeras para todas as polícias, gravação ininterrupta e acesso às imagens

Defensoria de São Paulo recomendou pontos para serem incluídos nas diretrizes do Ministério da Justiça. O Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos da entidade elaborou um documentou com recomendações à pasta. Entre elas, está a gravação ininterrupta das imagens. No edital de São Paulo, a câmera passa a ser acionada pelo próprio policial ou pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).