Recuo de empresas em cancelar planos de saúde não impede tentativa de CPI

Influenciadores e a bancada evangélica serão procurados para mobilizar as redes sociais. A intenção é mostrar ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), um clamor popular.

Não basta colher assinauras para abrir uma CPI. A comissão só é instalada se houver autorização do presidente da Câmara, o que justifica a necessidade de pressão da sociedade.

Promessa das empresas

Ontem (28), as operadoras de planos se comprometeram a acabar com as rescisões unilaterais. A promessa foi feita a Arthur Lira em reunião com representantes do setor.

No entender de Aureo Ribeiro, as empresas tomaram esta atitude ao perceberam a iminência de abertura da CPI. Ele declarou que foi chamado para o encontro e se recusou a sentar com as operadoras.

No encontro, as empresas alegaram prejuízos para justificar as rescisões. A Federação Nacional de Saúde Suplementar informou que fraudes, coberturas ilimitadas e tratamentos fora da lista de referência comprometem a sustentabilidade do negócio.