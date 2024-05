Quem é Pablo Marçal, coach e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo

Ele tentou se candidatar à presidência pelo Pros, em 2022, mas o próprio partido cancelou a candidatura. Marçal não chegou a 0,5% de intenções de voto e o Pros decidiu apoiar o então candidato Lula (PT). Concorreu como deputado federal por São Paulo, mas o registro foi indeferido pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral). Recebeu 243 mil votos, mas não assumiu a vaga.

Desde o ano passado, vem trocando de partido em busca da candidatura. Primeiro, se filiou ao Solidariedade. Em março deste ano, foi para o DC (Democracia Cristã) e, duas semanas depois, mudou de legenda novamente. Desde 5 de abril, faz parte do PRTB.

Expedição mal-sucedida

Marçal ficou conhecido nacionalmente após organizar uma subida ao Pico dos Marins, em São Paulo, em meio a alertas de mau tempo. Em janeiro de 2022, ele levou mais de 30 pessoas para a Serra da Mantiqueira após o Corpo de Bombeiros anunciar possibilidade de rajadas de vento com mais de 100 km/h. Barracas e mantimentos foram levados pelo temporal e o grupo precisou ser resgatado pelos bombeiros — que criticaram a postura do coach.

Marçal voltou a ganhar destaque após acusações de publicar fake news sobre os trabalhos de resgate e atendimento às vítimas das cheias no Rio Grande do Sul. Em vídeo publicado no dia 5 de maio, ele afirma que "a Secretaria da Fazenda do Estado está barrando os caminhões de doação" e "não estão deixando distribuir comida, marmita". As acusações foram desmentidas pela Secretaria da Fazenda do RS e a investigação foi encaminhada pelo ministro Paulo Pimenta (PT) para o STF. Também compartilhou vídeos sobre mortes de crianças no estado.

Ele afirmou em suas redes sociais que as Forças Armadas estão "inertes" diante da crise no RS. Após a fala, a AGU (Advocacia-Geral da União) ingressou com ação judicial e pediu direito de resposta.