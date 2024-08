Janones cospe em homem durante briga em shopping de Brasília

O deputado federal André Janones (Avante-MG) se envolveu em uma briga e cuspiu em um homem na noite de ontem (6) em um shopping na área central de Brasília.

O que aconteceu

De acordo com o parlamentar, eles são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Durante o conflito, Janones trocou ofensas com os homens e cuspiu em um deles. A briga só acabou quando os seguranças separaram os três e levaram o deputado para fora do local.

Vídeo que circulam nas redes sociais mostram a discussão. Em certo momento, Janones diz "gado não fala", a um dos homens. O deputado é chamado de "safado" e "ladrão" pela dupla. A cena foi filmada por várias pessoas que estavam no estabelecimento.