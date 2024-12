Josias: Bolsonaro joga cúmplices ao mar e se arrisca a encarar nova delação

Jair Bolsonaro corre o risco de ver a tática de jogar a responsabilidade pela trama golpista nas costas de aliados se voltar contra ele próprio em forma de uma nova delação premiada, disse o colunista Josias de Souza no UOL News desta terça (3).

Tanto as defesas do ex-presidente como de aliados entraram em atrito. Paulo Cunha Bueno, advogado de Bolsonaro, alegou que seu cliente não seria beneficiado com o plano golpista revelado pela Polícia Federal e insinuou que militares pretendiam traí-lo para assumir o poder. Em nota, o general Braga Netto classificou a ideia de haver um golpe dentro do golpe como "tese absurda".