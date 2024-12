Sakamoto: Defesa de Bolsonaro usa velha tática de jogar aliados aos leões

Os generais compartilham uma visão de mundo com Bolsonaro, mas são pessoas inteligentes. Muito me estranha que eles não soubessem que, caso o golpe desse errado, Bolsonaro os jogaria na vala comum para sobreviver. Essa está sendo a defesa.

Coloca-se que Bolsonaro não sabia de nenhum plano e que esses tantos militares estrelados, de alta patente, envolvidos nele estavam fazendo uma grande conspiração para dar um golpe de Estado, com o ex-presidente sendo usado como justificativa.

A ideia do golpe era colocar as Forças Armadas como uma espécie de 'poder moderador', entregando de volta a Bolsonaro o poder civil. Os militares nem precisariam assumir, porque já estavam no poder. A gestão Bolsonaro foi uma parceria de setores das Forças Armadas com o bolsonarismo civil. Isso continuaria. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto destacou que Bolsonaro tenta a todo custo se livrar de sua responsabilidade na trama golpista e colocar toda a culpa nos militares próximos a ele, mas se esquece das evidências claras que o colocam no centro do caso.

Bolsonaro está aproveitando esse elemento presente para falar que 'tudo é coisa deles'. (...) Ele tenta ressignificar tudo o que aconteceu e jogar nas costas.