Maioria acha que Moraes suspendeu X por motivação política, mostra pesquisa

Pesquisa Atlas/Intel divulgada nesta quarta-feira (4) mostra que a maioria dos entrevistados acha que a decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes em suspender o X (ex-Twitter) ocorreu por motivação política. A medida é prevista no Marco Civil da Internet, lei que regulamenta as plataformas no país.

Veja os resultados da pesquisa

Você concorda ou discorda com a decisão de Moraes de tirar do ar o X no Brasil?