'Não tenho disposição de ler', diz Lula na abertura da Bienal do Livro

Abertura da Bienal teve participação dos ministros Margareth Menezes (Cultura), Camilo Santana (Educação), Jader Filho (Cidades). Também compareceu o ministro da Cultura, Artes e Saberes da Colômbia, Juan David Ulloa. Participaram, ainda, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), e o secretário de Educação da cidade de São Paulo na gestão Ricardo Nunes, Fernando Padula.

O presidente assinou também um decreto para a área da educação. A norma regulamenta a PNLE (Política Nacional de Leitura e Escrita) e prevê o fortalecimento de ações integradas das pastas da Cultura e Educação para fomentar a leitura. O decreto também fala sobre a construção do novo PNLL (Plano Nacional de Livro e Leitura).

O Ministério da Educação vai investir R$ 50 milhões na compra de acervo literário. Segundo o ministro Camilo Santana, o valor será destinado para o PNLD Infantil (Programa Nacional do Livro e do Material Didático Infantil). Além disso, a pasta vai abrir novo edital do PNLD Equidade para aquisição de livros literários que abordem temas voltadas para história e cultura de povos afro-indígenas e afro-brasileiros, além da disseminação dos direitos humanos.